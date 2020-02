Mersin'de eski Rus Büyükelçi Andrey Karlov anısına müze açıldı

MERSİN (İHA) – Ankara'da 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın eski Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov anısına Mersin 'in Silifke ilçesinde müze açıldı. Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesinde Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin desteğiyle oluşturulan müzede Büyükelçi Karlov'un kişisel eşyaları sergileniyor.Ankara'da 4 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısı, Silifke'de açılan müzede yaşatılacak. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi çalışanlarının çocukları için geçen yıl açılan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesinde oluşturulan müze törenle açıldı. Müzenin açılış törenine Büyükelçi Karlov'un eşi Marina Mihailovna Karlova, Özel Moskova Milletlerarası Okulu Müdürü Lyubov Dukelskaya, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can, Silifke Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi Cafer Selvi, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, okulun öğrencileri ve öğretmenleri katıldı."Andrey Karlov'un projemizin hayata geçmesi için ne kadar gayret sarf ettiğini unutmayacağız"Törende Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksei Yerhov'un gönderdiği tebrik mesajını okuyan Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, "Müzenin açılışı şirketimiz için önem arz etmektedir. Zira Silifke'deki bu Özel Moskova Milletlerarası Okulunda Akkuyu NGS projesinde çalışan Rus vatandaşlarımızın çocukları eğitim görmektedirler. Akkuyu Nükleer A.Ş. olarak bizler geleneksel olarak bulunduğumuz bölgenin sosyal ve kültürel yaşamında yer almakta olduğumuz için ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın ve dostluğun geliştirilmesine hizmet eden merhum Andrey Karlov'un yaşam ve özverili çalışma öyküsünün Özel Moskova Milletlerarası Okul öğrencileri ve tüm bölge halkı tarafından bilinmesi gerektiği düşüncesiyle bu okulun açılışını destekledik. Biz, Mersin ilinde Türkiye'nin ilk nükleer santrali inşaatını gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla bizler uzun yıllar içerisinde hem komşu hem ortak olarak yaşamalıyız. Andrey Karlov'un hayatta iken bizim projemizin hayata geçmesi için ne kadar gayret sarf ettiğini unutmayacağız ve bu destekten dolayı ona minnet borçluyuz" dedi."Rusya ve Türkiye'nin dostluk müzesi"Eski Büyükelçinin eşi Marina Karlova ise, "Bu müzenin sadece Andrey Karlov'un anısını yaşatma amacını taşımadığını düşünüyorum. Rusya ve Türkiye'nin dostluk müzesi olması ve çocukların ünlü diplomatların yaşamlarını ve çalışmalarını öğrenebilmesi benim için önem arz ediyor. Bu müzede halklarımızın dostluğunu pekiştirecek çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Birbirimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeliyiz. Çocukların ve ebeveynlerinin burayı sık sık ziyaret edeceklerini umuyorum" diye konuştu.Silifke Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi Cafer Selvi, her zaman Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesini amaçlayan Andrey Karlov'a saygı duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Türkiye Cumhuriyeti'ndeki diplomatik görevi sırasında Andrey Karlov, ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostluk tohumları ekti. Rus-Türk ilişkilerinin geliştirilmesine çok büyük katkılarda bulundu. Bugün burada, Türkiye'de, onun onurlu çalışmalarını devam ettirmeye, dostane bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz ve iki halkın iyiliği için yaptığı özverili çalışmaların hatırasının yaşaması ve meyvelerini vermesi için elimizden geleni yapıyoruz."Özel Moskova Milletlerarası Okulu Müdürü Lyubov Dukelskaya, "Bu amaçlarımıza erişmemizde saygın Rus diplomatı Andrey Karlov'un hayatının, kimliğinin ve deneyiminin yakından tanınmasına önemli katkı sağlayacağı kuşkusuzdur" ifadelerini kullandı.Müzede Karlov'un kişisel eşyaları sergileniyorMüzede Marina Karlova'nın müzeye verdiği Rus büyükelçiye ait kişisel eşyaları sergilenecek. Müze, Andrey Karlov'u sadece bir devlet adamı yönü ile değil, aynı zamanda ilgi alanları ve hobileri bulunan sıradan bir kişilik olarak da anlatıyor. En sevdiği kitaplar, fotoğraf makinesi, masa takvimi, gözlükleri, gardırop eşyaları ve Rus kozmonot Yuriy Gagarin de dahil olmak üzere ünlü kişilerle olan fotoğrafları bunlar arasında yer alıyor. Sergide diplomatın mezuniyeti, Kore ve Türkiye'deki çalışma hayatı, müzik tercihleri gibi hayatının farklı dönemlerini görme olanağı da var.Sürekli açık bulunacak serginin yanı sıra müzede kültürel ve tarihi etkinlikler de düzenlenecek. Okulda bu yıl içerisinde Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlanması, Büyük Anavatan Savaşı yıllarında Sovyet diplomatların yaptığı çalışmalarla ilgili fotoğraf sergisi ve oturumlar ile Rus diplomat, dramaturg ve şair Aleksandr Griboyedov'un 225. doğum günü vesilesiyle Rus diplomat-yazarlar hakkında fotoğraf sergisi düzenlenmesi planlanıyor.Müze, okulda öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul misafirlerinin Rus-Türk ilişkilerinin tarihi hakkındaki bilgilerini artırmak ve uluslararası arenadaki gelişmelerin anlamlı bir şekilde algılanmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Müze, gelecekte kariyerini diplomasiyle ilişkilendirme kararı alan öğrenciler için bir eğitim platformu da olacak. Eğitimine uluslararası ilişkiler alanında devam etmek isteyen öğrenciler için burada kariyer rehberliği sunulacak olup, ilgili Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarının yanı sıra diplomatik misyon temsilcilerinin buraya ziyaretleri planlanıyor. - MERSİN