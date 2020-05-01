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Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı.

Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi
01.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:12
Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı.
Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi'nde dolu, sebze ve meyve ekili arazilere zarar verdi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması yapılacak.
Silifke ilçesinde de Sömek Mahallesi'nde etkili olan dolu nedeniyle kivi ve kiraz bahçeleri zarar gördü.
Silifke Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Gün yaptığı açıklamada, ekipler tarafından hasar tespit çalışmasının yapılacağını belirterek, "Tahmini 100 dekar kivi ve 50 dekar kiraz bahçesinde zarar oluştu. Çiçeklenme dönemine denk gelmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Silifke, Erdemli, Mersin, Güncel, Haber

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