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Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

Mersin'in merkez Mezitli ile Silifke ve Tarsus ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

30.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:36 Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
Mersin'in merkez Mezitli ile Silifke ve Tarsus ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İl genelinde sabah erken saatlerde başlayan yağış, zaman zaman etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Merkez Mezitli ilçesindeki bazı bölgelerde yağıştan dolayı yollarda oluşan su birikintileri ulaşımda kısa süreli aksamalara neden oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Mezitli ilçesinin bazı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle narenciye bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.
Tarsus ilçesinde de sağanaktan dolayı Ağzıdelik, Egemen, Baharlı, Çatalca, Yaramış, Çağbaşı, Çöplü, Kefeli ve Çiçekli mahallelerindeki yaklaşık 15 bin dönüm ekili arazi zarar gördü.
Kuvvetli sağanak nedeniyle yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapanan Silifke-Mut kara yolunun Çamdüzü mevkisi ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

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Kaynak: AA

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