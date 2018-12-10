Mersin'de Ev Yangını

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:16



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:16

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşlar da dumandan etkilendi.