Mersin'de Evde Çıkan Yangın Korkuttu

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:49



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:49

Mersin'de bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Edinilen bilgilere göre, Mersin'in Mezitli ilçesi Yeni Mahallede bulunan bir apartmanın birinci katında birden yangın çıktı. Çevredekilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Olay, bina sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların korkmasına neden oldu. Olayda, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. - MERSİN