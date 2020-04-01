Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de 'evde kal' tedbirleri sürüyor

Mersin'de 'evde kal' tedbirleri sürüyorMERSİN'in kent giriş ve çıkışlarında, polis ile jandarma ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerle araçlardakilerin ateşi ölçülürken, çekilen video ile vatandaşlara evde kal uyarısında bulunuldu.

01.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:24
Mersin 'de 'evde kal' tedbirleri sürüyor
MERSİN'in kent giriş ve çıkışlarında, polis ile jandarma ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerle araçlardakilerin ateşi ölçülürken, çekilen video ile vatandaşlara evde kal uyarısında bulunuldu.
Mersin Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte önlemler, üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında, kent giriş ve çıkışlarda araçlar durdurulurken, sürücüler ile araçlardakilere ateş ölçümü yapılıyor. Virüsün yayılımını en aza indirebilmek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında güvenlik güçleri, 24 saat esasına göre görev yapıyor.
İlçe merkezlerinde ise kurulan noktalarda denetimler sürdürülüyor. Ekipler ayrıca gerekli olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda sahilde gezen vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor.
Bu arada Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler de bir video çekti. Görüntüde, "Sizden aldığımız güçle biz sokaklardayız. Unutmayalım tedbir aldığımız kadar güçlüyüz. Mersin evde kal" uyarısında bulundu.
Öte yandan emniyet tedbirleri kapsamında kent içindeki sahil şeridindeki yol boyunca araç trafiğine yasak getirildi. Trafik ekipleri yol boyunca park eden araç sürücülerini de uyararak evde kal çağrısına uymalarını istedi.
Öte yandan ekipler dışarı çıkarak bankalarda para çekenler için de gerekli önlemi aldı. Sosyal mesafe uygulaması nedeni ile banka ve ATM'ler önünde bekleyen ekipler vatandaşa yardımcı olmayı da ihmal etmedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Mersin’de ’evde kal’ tedbirleri sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Mersin, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

Mersin'de 'evde kal' tedbirleri sürüyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de 'evde kal' tedbirleri sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:49: Ortaca'ya giriş ve çıkışlarda Korona virüs tedbirleri arttırıldı - Haber 17:48: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 17:48: Balıkesir'de cuma pazarı 2. Sakarya Mahallesi'nde kurulacak - Haber 17:46: Fabrikanın deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haber 17:46: Karantinada kaldıkları yurtlardan ayrılanlar Karabük'e döndü - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber