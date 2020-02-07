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Mersin'de evden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

07.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:06Mersin'de evden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
'in ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, daha önce hırsızlık olayına karışan ve ilçede yaşamamasına rağmen geçici olarak ev kiralayan bir şüpheliyi takibe aldı. Şahsın, hırsızlık olaylarının yaşandığı gün aynı bölgede olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliyle birlikte aynı evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2 adet buzdolabı, 2 adet çamaşır makinası, 2 televizyon, 3 kanepe, 1 yatak odası takımı, 2 adet ütü, 2 yatak, 3 adet halı, 1 adet elektrikli süpürge, 1 fırınlı ocak, 1 mutfak tüpü ve muhtelif mutfak eşyaları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait bir adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 8 fişek ve 1 adet komando bıçağı ile 1 adet demir makası bulundu.

Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Mut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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