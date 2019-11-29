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Mersin'de faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı, polisin çalışması sonucu aydınlatılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

29.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:28Mersin'de faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı
'in merkez ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı, polisin çalışması sonucu aydınlatılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 10 hırsızlık olayı aydınlatılarak bu olayları gerçekleştiren 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte çalıntı bazı malzemeler de ele geçirildi.

Öte yandan Akdeniz ilçesinde yapılan uygulamalar esnasında 1 adet tabanca, 2 adet tüfek,1 adet pompalı tüfek, 177 gram esrar, 3 gram eroin ve 82 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Bunun yanında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik' gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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