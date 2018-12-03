Mersin'de Ferhat Adalı Anısına Yürüyüş

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:18



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:18

Mersin'in Erdemli ilçesinde spor kulüplerinin üyeleri, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Ferhat Adalı anısına 18 kilometrelik yürüyüş yaptı.Mersin Dağcılık Spor Kulübü Derneği, Silifke Poyraz Doğa Sporları Kulübü, Taşeli Doğa Sporları Grubu, Bozyazı Turkuaz Doğa Sporları Kulübü ve Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Derneği üyelerinden oluşan 150 kişi, Güzeloluk ile Sorgun mahalleleri arasında 18 kilometre yürüdü.Dağcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Yenal Gürsu Abayaz, etkinlikle ilgili açıklamasında, daha önce birçok etkinlik düzenledikleri Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Derneğinin kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkan Adalı anısına toplandıklarını söyledi.Abayaz, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Türk dağcılığının gelişmesi ve insanlarda doğa ve dağcılık sevgisinin aşılanmasında Ferhat Adalı ağabeyimiz bizlere büyük katkılar sundu. Geç tanıdığımız ancak erken kaybettiğimiz Ferhat Adalı anısına bundan sonra her 2 Aralık günü yürüyeceğiz ve anısını hep canlı tutacağız." dedi.