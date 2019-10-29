Haberler » Güncel » Mersin'de fetö'ye 14 tutuklama

Mersin'de fetö'ye 14 tutuklama

Mersin'de FETÖ'ye 14 tutuklamaMersin'de FETÖPDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

29.10.2019 12:39Mersin'de fetö'ye 14 tutuklama
Mersin'de FETÖ'ye 14 tutuklama
Mersin'de FETÖPDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından yapılan 5 aylık takibin sonunda aralarında örgütün ilçe abisi, ilçe finansçısı ve bölgeci temsilcileri ile terör örgütünün toplantılarına katılıp maddi yardım sağlayan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı opreasyonda 53 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken, 43'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 29'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:19 Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesi beyaza büründü
18:16 Manisa'da 1923 kişi harmandalı oynadı
18:16 Spor dünya işitme engelliler bisiklet şampiyonası, gaziantep'te başladı
18:16 Antalya bedenleriyle ay yıldız oluşturup, kumaşları birleştirerek türk bayrağı yaptılar
18:16 Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi temeli atıldı
18:15 "Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin" konferansı" - BAKÜ
18:14 Tarihi balık-ekmek turizm kooperatifi başkanı: ibb'nin tebligatı ulaştı
29.10.2019 18:22:05