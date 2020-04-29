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Mersin'de fırınlara Ramazan denetimi

Mersin'de fırınlara Ramazan denetimiMERSİN'de Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gramaj ve hijyen denetimlerini sıklaştırıldı.

29.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:26
Mersin'de fırınlara Ramazan denetimi
MERSİN'de Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gramaj ve hijyen denetimlerini sıklaştırıldı.
Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması, kişisel ve genel temizliğin aksatılmaması, üretim ve satış yapılan alanlarda ise maske, eldiven ve bone takılması konusunda işletme sahiplerine ve çalışanlarına gerekli uyarılarda bulundu. İşletmelerde ruhsat ve evrak kontrolü de yapan ekipler, ekmek ve pide gramajlarını titizlikle inceledi.
Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle ilçe genelinde en üst seviyede tedbirler almaya devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz. Özellikle Ramazan ayında fırın ve unlu mamul imalatı yapan işletmelere yönelik denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu denetimlerimize vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı ortamda üretilen ekmek ve pideleri tüketmeleri için önem veriyoruz. İlçe esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu ve kurallara uyduğunu görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza teşekkür ederiz" dedi. Mersin’de fırınlara Ramazan denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Toroslar, Mersin, Güncel, Haber

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