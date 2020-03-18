Mersin'de fırtına cami çatısını uçurdu
Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli fırtınada bir caminin çatısı uçtu.
18.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:58
Mersin 'in Silifke ilçesinde şiddetli fırtınada bir caminin çatısı uçtu. Lojman çatısının da hasar gördüğü olayda, cami çatısı boş bir arsaya düştü.
Silifke'ye bağlı Yeğenli Mahallesi Yelekim mevkisinde gece saat 01.00 sıralarında şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına mahalledeki Yeni Cami'nin çatısını yerinden söktü. Şans eseri çatı boş araziye düşerken, Olayın gece geç saatlerde yaşanması olası bir faciayı önledi.
Yeğenli Mahallesi Muhtarı Musa Taş, "Dün gece saat 01.00 sıralarında fırtına sebebiyle Yeğenli Yeni Camimizin çatısı uçtu, lojman çatısı zarar gördü. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tek sevindirici tarafı o. Belediyemizden gelen ekiplerimiz burada çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
Bölgede fırtınanın devam ettiği öğrenildi. - MERSİN
Silifke'ye bağlı Yeğenli Mahallesi Yelekim mevkisinde gece saat 01.00 sıralarında şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına mahalledeki Yeni Cami'nin çatısını yerinden söktü. Şans eseri çatı boş araziye düşerken, Olayın gece geç saatlerde yaşanması olası bir faciayı önledi.
Yeğenli Mahallesi Muhtarı Musa Taş, "Dün gece saat 01.00 sıralarında fırtına sebebiyle Yeğenli Yeni Camimizin çatısı uçtu, lojman çatısı zarar gördü. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tek sevindirici tarafı o. Belediyemizden gelen ekiplerimiz burada çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
Bölgede fırtınanın devam ettiği öğrenildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
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