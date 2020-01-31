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Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTUMersin'in Çamlıyayla ilçesinde Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mahmut Nedim Arundar Öğrenci Yurdu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu.

31.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:17
'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTU
Mersin'in ilçesinde Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mahmut Nedim Arundar Öğrenci Yurdu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Çatının tahta parçaları yurt bahçesine savruldu.
Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, yurt binasına giderek incelemede bulundu. Kaymakam Yıldırım, çatı onarımının eğitim öğretim dönemine yetişmesi için talimat verdi.
Bölgede aynı zamanda bazı evinlerin çatısı da zarar görürken, ilçede hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Çamlıyayla, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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