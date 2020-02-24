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Mersin'de fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

MERSİN'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanıp, gözaltına alınan pansiyon müdürü, 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklandı.

24.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:30Mersin'de fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

MERSİN'in ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanıp, gözaltına alınan pansiyon müdürü, 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklandı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, bir pansiyonda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Narlıkuyu Mahallesi'ndeki söz konusu pansiyonda Kimlik Bildirim Sistem üzerinde boş olduğu bildirilen odalarda yapılan kontrolde Fas uyruklu bir kadın ile bir erkek suçüstü yakalandı. Fuhuş yaptırılan Fas uyruklu kadın, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Pansiyonun ruhsatı iptali edilirken, Kimlik Bildirim Sistemi'nde odaların boş gösterilmesinden dolayı 9 bin 12 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan pansiyon müdürü ise 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Jandarma, Silifke, Güncel

Kaynak: DHA

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