Mersin'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklamaMERSİN'de, yurt dışından çeşitli vaatlerle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara yer temin ederek, zorla fuhuş yaptıranlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalanırken, 3 kadın ise kurtarıldı.

20.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:53
Mersin'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
MERSİN'de, yurt dışından çeşitli vaatlerle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara yer temin ederek, zorla fuhuş yaptıranlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalanırken, 3 kadın ise kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerince, 31 Ocak tarihinden itibaren Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan planlı operasyon kapsamında, farklı tarihlerde yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yapan 3, fuhşa yer temin eden 2 kişi ile 1 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. 'İnsan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçunu örgütlü olarak işlediği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Erdemli ilçesinde 5, Silifke ilçesinde 1 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 9 mermi, 9 cep telefonu, 2 pos cihazı, 2 pasaport, 1 ikamet tezkeresi, 10 kredi ve banka Kartı, değişik cins ve miktarlarda cinsel gücü artırıcı hap, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 470 TL para ele geçirildi.
3 TUTUKLAMA
Operasyonda kurtarılan yabancı uyruklu 3 kadın adli işlemlerinin tamamlanması, koronavirüs ile bulaşıcı ve zührevi hastalıklar testinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildi. Yakalanan 7 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş yapmaya yer temin etmek suçundan adliye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin’de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: DHA

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