Haberler » Güncel » Mersin'de gelin arabasını durdurup damadı bıçakladılar - Haber

Mersin'de gelin arabasını durdurup damadı bıçakladılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde para almak için durdurdukları gelin arabasındaki damadı bıçakladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

24.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:50Mersin'de gelin arabasını durdurup damadı bıçakladılar
'in ilçesinde para almak için durdurdukları gelin arabasındaki damadı bıçakladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, A.D.K, Ü.M.Ç, ve A.E, Yeni Mahalle 4069. sokakta yapılan düğün sonrasında yola çıkan konvoyda gelin arabasını durdurdu.
Bu sırada damattan para istedikleri ileri sürülen şüphelilerle damat T.A arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında şüphelilerden Ü.M.Ç, T.A'yı bacağından bıçakladı.
Hastaneye kaldırılan T.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay yerinden kaçan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yeni Mahalle, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54 Mahir Ünal: "İftira üzerine siyaset yapılmaz"
19:54 İran destekli terörist grupların karargah olarak kullandığı okulda patlama: 4 ölü
19:52 Gençlerbirliği maçının ardından
19:52 Muğla güleda için toplandılar
19:50 Denizli'de 5 ton hamsi dağıtıldı
19:40 Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
19:15 Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
18:49 İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü
18:09 İmamoğlu'ndan kamu bankalarına eleştiri: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
07:34 Güzel oyuncu Müge Boz, ilk bebeğini kucağına aldı
17:47 Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
24.11.2019 20:00:22