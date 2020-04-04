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Mersin'de, gemiye düzenlenen operasyonda 48 kilo kokain ele geçirildi

MERSİN'e Güney Amerika'daki Ekvator'dan gemi ile getirilen konteynerlerin soğutucu bölümlerine saklanmış halde 40 paket 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

04.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:22
Mersin'de, gemiye düzenlenen operasyonda 48 kilo kokain ele geçirildi

MERSİN'e Güney Amerika'daki Ekvator'dan gemi ile getirilen konteynerlerin soğutucu bölümlerine saklanmış halde 40 paket 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı takip çalışması sonucunda, Güney Amerika'daki Ekvator'da uluslararası büyük çapta kokain ticareti yapan kişinin Türkiye'de bazı kişilerle irtibat halinde olduğunu ve yasal yüklerin arasında, konteynerlerin soğutucu bölümlerine yerleştirilen uyuşturucuyu limandan çıkarıp naklederek, burada çalışanlar kişiler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin alıcılara gönderileceğini tespit etti.

Yapılan takip sonucu elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, Mersin Limanı'na gelen bir gemiye operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gemideki konteynerin soğutucu kısmındaki doğal boşluklar içinde, 40 paket 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili aranan 5 şüpheliden 1'i Kocaeli'nde 1'i de Mersin'de yakalanıp, gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalaması içinde çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Amerika, Mersin, Güncel
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