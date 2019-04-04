Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin
'de kaçak yollarla Kıbrıs
'a gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişe aracılık eden 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçısı 3 şüphelinin, il merkezinden aldıkları 14'ü erkek, 3'ü kadın, 2'si bebek 19 Suriye
uyruklu düzensiz göçmeni araçlarla Erdemli
ilçesine götürdüğü tespit edildi.
Düzensiz göçmenlerin, kaçak yollarla Kıbrıs'a götürülmesinin planlandığını belirleyen ekipler, ilçe girişinde araçları durdurdu.
Araçlardaki aramalarda 5 can yeleği, 7 araç şambreli ve bir pompa bulundu.
Yakalanan 19 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Öte yandan hem şüphelilere hem düzensiz göçmenlere toplam 41 bin 264 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarma, Kıbrıs, Mersin, Güncel
Kaynak: AA