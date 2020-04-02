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Mersin'de gönüllüler "evde kal" çağrısı yapacak

Mersin'de, Yenişehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gönüllü vatandaşlardan oluşturulan ekipler, kent sakinlerine "evde kal" çağrısında bulunacak.

02.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:44
Mersin'de gönüllüler
Mersin 'de, Yenişehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gönüllü vatandaşlardan oluşturulan ekipler, kent sakinlerine "evde kal" çağrısında bulunacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşın altındaki kişilerden oluşan ekipler, "evde kal" çağrısının yanı sıra vatandaşlara koronavirüsten korunma yollarını anlatacak, bilgilendirme broşürü dağıtacak.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, gönüllülerin bu çalışma öncesinde eğitim aldıklarını bildirdi.
Sahada 13 ekibin olacağını belirten Özyiğit, şunları kaydetti:
"Gençlerimizin sağlığının korunması bizim önceliğimiz, kendilerini nasıl koruyacaklarıyla ilgili de bilgilendirildiler. Yenişehir Belediyesi olarak bu süreçte gönüllülerimiz için gerekli tüm tedbirleri alacağız. 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkmalarına yasaklama getirilen hemşehrilerimizin yanındayız. Ekiplerimiz, kuralları ihlal eden hemşehrilerimize gerekli uyarıları son derece sempatik ve tatlı bir dille yapacaklar. Bu arkadaşlarımız, onların ve tüm toplumun yararını düşündüklerini vatandaşlarımıza hissettirecekler."
Özyiğit, ilçede tedbir amaçlı çalışmalarının sürdürüldüğünü de ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Mersin, Güncel
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