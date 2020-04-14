Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Mersin'de gözetim süresi dolan 135 kişi evlerine gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 135 kişi memleketlerine uğurlandı.

14.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:30
Mersin'de gözetim süresi dolan 135 kişi evlerine gönderildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Mersin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 135 kişi memleketlerine uğurlandı.
KKTC'den 14 gün önce gemiyle Silifke ilçesindeki limana getirilen ve daha sonra da Anamur ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alınan aralarında öğrenci, işçi ve tır şoförlerinin de bulunduğu 135 kişinin gözetim süresi sona erdi.
AFAD'ın organizasyonunda yurttan alınan 135 kişi, işlemlerinin ardından otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.
Otobüslere, kent çıkışına kadar jandarma ekipleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mersin, Kıbrıs, AFAD, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Bakan Selçuk’tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Haberler
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de gözetim süresi dolan 135 kişi evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:09: - Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çatışma: 5 ölü - Haber 23:08: BAKAN AKAR'DAN VİRÜS NEDENİYLE TERHİSLERE ERTELEME AÇIKLAMASI - Haber 23:08: Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi - Haber 23:06: Afrika Birliği'nden Sudan'daki barış sürecine destek - Haber 23:06: Malatya'da yeni karantina tedbirleri - Haber 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber 19:10: Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor - Spor 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber