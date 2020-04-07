Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de gözetim süresi dolan 439 kişi evlerine uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 439 kişi memleketlerine uğurlandı.

07.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:10
Mersin'de gözetim süresi dolan 439 kişi evlerine uğurlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ve Mersin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 439 kişi memleketlerine uğurlandı.
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırk Kaşık Kız Yurdunda kalan 395'i öğrenci 439 kişi, 14 günlük gözlem süresini doldurdu.
AFAD'ın organizasyonunda yurttan alınan kişiler, tahsis edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
Uğurlama sırasında sosyal mesafe kuralı gereği her koltuğa bir kişi oturtuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mersin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de gözetim süresi dolan 439 kişi evlerine uğurlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:14: Karantinaya alınan Tufanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine 4 bin koli yardım - Haber 13:14: Matlı: "Mücbir sebep kapsamı istisnasız genişletilmeli" - Haber 13:14: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan "İstiklal Marşı'nı balkondan okumaya" davet - Haber 13:12: Bitlis'te toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi - Haber 13:12: Ali Erbaş: Sağlığı korumak için tedbir almak ihmal edilemez bir sorumluluktur - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler