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Mersin'de gözlem altına alınan hastada korana virüsü olmadığı tespit edildi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde korona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki gencin yapılan laboratuvar analizlerinin negatif çıktığı bildirildi.

10.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:20Mersin'de gözlem altına alınan hastada korana virüsü olmadığı tespit edildi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde korona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki gencin yapılan laboratuvar analizlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurmuş, hastane yönetimi 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğü öğrenilen öğrenciyi tedbir amaçlı gözlem altına almıştı. Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, hastada korona virüse rastlanmadığını bildirdi.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Mersin Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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