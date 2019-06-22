22.06.2019 12:45
Haberler » Güncel » Haber

Mersin'de 'Güneş Defilesi'

Mersin

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
14:06 (ÖZEL) - Suriyelilerin Türkiye'deki tercihi, sınır kentleri oldu
14:05 Bakan Varank'tan Ford Otosan Ar-Ge Merkezi'ne ziyaret
14:05 Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi
14:05 Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
14:05 El-Bab'da patlama: 5 yaralı
14:05 Parkta oturan 2 kişiye silahlı saldır: 1'i ağır 2 yaralı
14:04 Minarenin yıkılma anı kamerada