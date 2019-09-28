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Mersin'de 'güvenli internet' semineri

Mersin'in Gülnar ilçesinde öğrencilere yönelik 'güvenli internet' semineri düzenlendi.

28.09.2019 16:50Mersin'de 'güvenli internet' semineri
Mersin'in Gülnar ilçesinde öğrencilere yönelik 'güvenli internet' semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, ilçedeki 8 okuldan katılan öğrencilere güvenli internet ve siber suçlar anlatıldı.

Seminerde video gösterileri, güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirme yapılırken, öğrenciler, merak ettikleri konuları da soru-cevap şeklinde öğrenme fırsatı buldular.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kürşad Buğra Bilgin, öğrencilere, güvenli internet erişimi, güvenli sosyal medya ve internet bağımlılığı konusunda bilgiler verdi.

Bilgin, internet üzerinden en çok uygulanan e-hırsızlık yöntemleri konusunda öğrencileri bilgilendirirken, özellikle basit parolalar, sosyal ağ yönetmeleri, şifresiz ağlar, virüs ve programların dolandırıcılıkta kullanıldığını anlattı.

Öğrencileri, kişisel bilgileri güncelleme amaçlı gelen e-postalara itibar etmemeleri konusunda uyaran Bilgin, e-posta ile gelen dosyalara devamlı şüphe ile yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Kablosuz ağınızı ve internet bağlantınızı paylaştığınızda işlenecek herhangi bir bilişim suçuna yer sağlamaktan başınız ağrıyabilir. Önemli verilerinizin mutlaka yedeğini alın ve farklı bir ortamda saklayın. İnternete yüklenen fotoğraflara güvenmeyiniz. Size bedava ürün, hizmet veya ödül vaat eden mesajlardan ve sitelerden uzak durunuz. Bilgisayarda antivirüs, güvenlik yazılımları yüklü ve güncel olmasına dikkat edin. Güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmadan önce site ile ilgili ön araştırma yapmanız faydanıza olacaktır. İnternet üzerinden oynanan oyunların büyük bir kısmı kullanıcıyı bağımlı yaptığı için zararlı olduğu aşikardır" dedi.

'Güvenli internet' programı kapsamında Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Siber Suçlarla Mücadele, Gülnar, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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