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Mersin'de hastane inşaatında çökme

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatındaki ek binada çökme meydana geldi.

21.10.2019 14:34Mersin'de hastane inşaatında çökme
Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatındaki ek binada çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin, ek binasındaki beton dökümü esnasında çökme oluştu.
Çökmede, yaralanan olmazken iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çökmenin, ana hizmet binasında yaşanmadığını belirterek, "Çökme, müştemilat diye tabir edilen, binanın yakında inşa edilen 'teslim merkezinde oluştu. Beton dökümü esnasında kalıplarda çözülme meydana geldi ve olay yaşandı. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Olay, inşaat çalışmalarını aksatacak bir kaza da değil." dedi.

82 Evler Mahallesi, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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