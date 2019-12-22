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Mersin'de hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu, vatandaşlar denize girdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklığı sahil kesiminde 18 dereceyi bulurken, vatandaşlar denize girdi.

22.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:08 Mersin'de hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu, vatandaşlar denize girdi
'in ilçesinde hava sıcaklığı sahil kesiminde 18 dereceyi bulurken, vatandaşlar denize girdi.

Erdemli'de son bir haftadır sahilde hava sıcaklığı 18 ile 20 derece arasında, mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Vatandaşlar dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'nden gelen Limonlu Çayı'nın ile buluştuğu sahilde güzel havanın tadını çıkararak denize ve dereye girdi. Önce Limonlu Çayı'nın soğuk sularına kendilerini bırakan vatandaşlar, ardından Akdeniz'in ılık sularında yüzdü. Sahilde yüzen Mehmet Aslan, "Şuanda bulunduğumuz yer Limonlu Çayı, Kayacı Vadisi'nden gelen suyla Akdeniz'in birleştiği yer. Dünyaca ünlü bir yer. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle bir haftadır denize ve ırmağa giriyoruz. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Metin Bilyeli de, "Sularımızın berraklığı, güzelliği tam bir doğa harikası. Dere çok soğuk, deniz suyu her zaman sıcaktır. Şuan Türkiye'nin cennet mekanındayız" diye konuştu.

Sezgin Dolunay ise, "Çok güzel bir havamız var. Bir hafta, 10 gündür hep böyle geçiyor. Gençlerimiz geziyor, aileler piknik yapıyor. Biz aynı şekilde yürüyüş yapıyoruz, hem pikniğimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Akdeniz, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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