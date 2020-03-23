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Mersin'de hayvan barınaklarına mama ile su bırakıldı

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için kedi evleri ile köpek besleme odaklarına mama ve su takviyesi yapıldı.

23.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:40
Mersin'de hayvan barınaklarına mama ile su bırakıldı
Mersin 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için kedi evleri ile köpek besleme odaklarına mama ve su takviyesi yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında kafe ve restoranların salgına karşı kapatılması ile sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlerin evlerinden çıkamaması nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Adnan Menderes Bulvarı'nda sokak kedilerinin konaklayıp, beslenebilmesi, aynı zamanda da oyun oynayabilmesi için tasarlanan Miyav Park'a mama ve su bırakıldı.
Kentin belirli noktalarındaki köpek besleme odakları ile kedi evlerine de mama ve su takviyesi yapan ekipler, hayvanseverler aracılığıyla yayla bölgeleri ve kent merkezinde mama dağıtımı yaptı.
Her gün kedi evleri ile köpek beslenme odaklarında kontroller yapacak olan ekipler, düzenli olarak mama ve su bırakmaya devam edecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mersin, Kültür Sanat

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