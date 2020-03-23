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Mersin'de hayvan pazarı koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Tırmıl Hayvan Pazarı gelen şikayetler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kaldırıldı.

23.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:52
Mersin'de hayvan pazarı koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı
Mersin 'in Akdeniz ilçesinde bulunan Tırmıl Hayvan Pazarı gelen şikayetler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kaldırıldı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Mersin Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar neticesinde Tırmıl Hayvan Pazarının kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.
Çevreden gelen şikayetler ve koronavirüsle mücadele kapsamında ekipler, hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle alanı boşaltma çalışmalarına başladı.
Ekiplerin besicilerden bölgenin boşaltılmasına yönelik anons yapmasının ardından alan boşaltıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hayvan pazarının bulunduğu alanda koku ile fare ve sinekten dolayı mahalle sakinlerinin rahatsız olduğunu belirtti.
Bu kapsamda çalışma başlattıklarını aktaran Gültak, şöyle devam etti:
"Özgürlük Mahallesi Tırmıl tepe mevkisinde bulunan sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapılan alanda, çevredeki vatandaşların CİMER'e yapmış olduğu şikayetler üzerine çadırlar sahipleri tarafından söktürülmüştür. Orada bulunan hayvanların başka bir yere taşınması zabıta ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Gelen şikayetler doğrultusunda zabıta ekipleri hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle birlikte bölgede anons yaparak bölgenin boşaltılması yönünde uyarılarda bulundu. Hayvan pazarının ivedilikle boşaltılmasının ardından Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılacaktır."
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Kaynak: AA

Etiketler : Akdeniz, Zabıta, Mersin, Güncel

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