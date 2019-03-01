Mersin'de Hdp'nin Akdeniz Adayı Reşat Aşan Oldu

Kaynak: DHA

MERSİN'de HDP'nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ancak YSK tarafından adaylığı reddedilen Aleddin Erdoğan'ın yerine Reşat Aşan aday gösterildi.Aşan'ın adaylık tanıtımı HDP İl Başkanlığı'ndaki törende yapıldı. Törene HDP İl Eş Başkanları Mustafa Işık ve Zelal Gönen, Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Emine Şilan Yüksekkaya ile adaylığı reddedilen Aleddin Erdoğan ve partililer katıldı.Erdoğan'ın adaylığının adli sicil kaydı gerekçe gösterilerek reddedilmesine tepki gösteren yeni aday Reşat Aşan, "Aleddin Erdoğan'ın adaylığının antidemokratik bir uygulamayla reddedilmesini kınıyorum. Bu kararı verenlerin asla amacına ulaşamayacağını ve mücadelemizi büyüteceğimizi bilmenizi istiyorum. Ağır bedellerle demokrasi mücadelesi veren Aleddin Erdoğan hocamız için verilen bu karar kendisi için bir onur nişanesidir. Bu antidemokratik zihniyet dünyada hayranlık uyandıran mücadelemizi asla engelleyemeyecektir. Bu iktidar cezalandırdıkça bizler büyüyecek, onlar ise mutlaka bir gün utançla anılacaklardır. Yurttaşlarımız iradelerinin gasp edilmesine karşı 31 Mart'ta müthiş bir cevap verecektir" dedi.- Mersin