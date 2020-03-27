Mersin'de hırsızlık iddiası
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otostop yöntemiyle bindikleri araçta hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
27.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:58
Mersin 'in Tarsus ilçesinde, otostop yöntemiyle bindikleri araçta hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü H.A, cebindeki 850 liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Ekipler, D-750 karayolunda gerçekleşen olayın şüphelilerini aramaya başladı.
Hafif ticari araç sürücüsü H.A, cebindeki 850 liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Ekipler, D-750 karayolunda gerçekleşen olayın şüphelilerini aramaya başladı.
Kaynak: AA