Mersin'de Hırsızlık Olaylarının Zanlıları Yakalandı

07 Aralık 2018 Cuma 14:44



07 Aralık 2018 Cuma 14:44

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 10 kişi gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son bir hafta da ekipler, ilçede meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarını aydınlattı. Bu kapsamda bir kahvehanede meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili B.T., Akdeniz, 75. Yıl mahallerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 kişi, adliyeye sevk edildi. - MERSİN