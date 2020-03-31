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Mersin'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

31.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:18
Mersin'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Mersin 'in Tarsus ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kütüklü Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda bilgisayar, iki harici bellek, 5 flaş disk, pasaport ve çeşitli belgeler ormanlık alana atılmış şekilde bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel
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