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Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

Mersin'de, jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

31.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:28Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı
'de, jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçesi kırsalındaki devriye gezen ekipler, park halindeki bir aracın yakınındaki 3 kişiyi şüphe üzerine sorguladı.
Zanlılar, bir araçtaki ağaç motoru, çim biçme makinesi ve ev eşyalarını çalmak istediklerine yönelik ifadeleri üzerine adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toroslar, Jandarma, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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