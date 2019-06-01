01.06.2019 17:08
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Mersin'de hırsızlık zanlısı yakalandı

Mersin

Mersin'de, bir evden 58 bin lira değerindeki altın ile 2 bin lira çalan zanlı, jandarma ekiplerince aynı gün yakalandı.

Mersin'de, bir evden 58 bin lira değerindeki altın ile 2 bin lira çalan zanlı, jandarma ekiplerince aynı gün yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Erdemli ilçesindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
İkametten 58 bin lira değerindeki altın ile 2 bin lira çaldığı belirlenen şüpheli, çevredeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme ve takip sonucu aynı gün yakalandı.
Çalınan altın ve para, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Jandarma, Mersin, Güncel