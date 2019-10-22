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Mersin'de hükümlüler için seminer

Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlülere, bilinçli ilaç kullanımı ve iş arama becerileri konularında seminer verildi.

22.10.2019 11:12Mersin'de hükümlüler için seminer
Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlülere, bilinçli ilaç kullanımı ve iş arama becerileri konularında seminer verildi.
Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen seminere, 90 hükümlü katıldı.
Doktor Yıldırımcan Demirtaş ve hemşire Nurten Bulğak'ın verdiği eğitimde, ilaçların dikkatsiz kullanımı sonucunda oluşabilecek sağlık problemleri anlattı.
İŞKUR görevlisi Binnaz Aydın Güllü de hükümlülere, İŞKUR'a başvuru işlemleri ve özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda hükümlülere bilgilendirme yaptı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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