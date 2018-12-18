Mersin'de Hükümlüler İçin "Yeni Hayat" Projesi

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen "Yeni hayat" projesi kapsamında hükümlüler, elektrik enerjisi, ahşap oymacılığı ve kaynakçılık gibi alanlarda mesleki eğitim görecek.Hükümlülerin meslek sahibi olması ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hazırlanan proje, Mersin Valiliği koordinasyonunda hayata geçirildi.Vali Ali İhsan Su, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, SODES çalışmaları kapsamında özellikle dezavantajlı kesimlerin sosyalleştirilmesi ve istihdama kazandırılmasına yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.Vatandaşların, meslek sahibi olmalarının önemine işaret eden Su, "Bu projemizle 120 denetimli serbestlik hükümlümüzü istihdama kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunlardan 40'ına ahşap içi oymacılığı, 40'ına güneş panellerinden elektrik enerjisi üretme ve sıcak su hazırlama, 40'ına ise kaynakçılık eğitimleri verilecek." dedi.Su, işsizliğin en önemli nedenlerinden birinin mesleksizlik olduğunu vurgulayarak, "Bizde işsizliğin ana sebebi mesleksizliktir. 'İş bulamıyorum' olayı yok. Mesleği olmadığı için işi yok. Yoksa inanın, ülkemizin her yerinde çalışmak isteyen herkese iş var. Biz de bu çerçevede hükümlüler ile diğer dezavantajlı gruplara meslek öğretmeye yönelik projeler ürettik." diye konuştu.Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan da kursiyerlerin eğitimlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikaları alacağını belirterek, bunun yanı sıra İŞKUR'da kayıtlarının açılacağını, kendi işini kurmak isteyenlerin de girişimci belgesi almalarının sağlanacağını aktardı.Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin açılışı yapıldı.Programa, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da katıldı.