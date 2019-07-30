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Mersin'de hükümlülerden sergi

Mersin'de hükümlüler tarafından "Motif Çizim Teknikleri Sergisi" açıldı.

30.07.2019 12:41 Mersin'de hükümlülerden sergi
Mersin'de hükümlüler tarafından "Motif Çizim Teknikleri Sergisi" açıldı.
Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlülerin yapmış olduğu 104 çalışma Mersin Adliyesi'nde sergilendi.
Serginin açılışını Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan gerçekleştirdi.
Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, tutukluların eğitimi konusunda önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.
Cezaevinde farklı alanlarda kursların açıldığını ifade eden Su, "Bu kurslarda tutuklular kendilerini geliştiriyorlar, sosyalleşiyorlar. Onun dışında meslek sahibi de oluyorlar. Bugün onların yapmış olduğu eserlerden oluşan sergiyi geziyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Daha sonra protokol üyeleri sergiyi gezdi.
Açılış töreninde Başsavcı Ercan, Vali Su'ya Türk bayraklı tablo hediye etti.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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