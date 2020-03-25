Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de hurdacılar kapatılıyor - Haberler

Mersin'de hurdacılar kapatılıyor

Mersin'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Akdeniz ilçesindeki merkez mahalleleri içinde bulunan ve kaçak şekilde faaliyet gösterdiği, toplum sağlığını tehdit ettiği tespit edilen hurdacıların faaliyetine son veriliyor.

25.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:21
Mersin'de hurdacılar kapatılıyor
Mersin 'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Akdeniz ilçesindeki merkez mahalleleri içinde bulunan ve kaçak şekilde faaliyet gösterdiği, toplum sağlığını tehdit ettiği tespit edilen hurdacıların faaliyetine son veriliyor.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, hem insan sağlığını hem de çevreyi olumsuz yönde etkileyen ve vatandaşları rahatsız eden mahalle aralarındaki hurdacıları kapatarak mühürlüyor.

Diğer yandan, kriz masası koordinesinde oluşturulan ilaçlama ekibi de korona virüs salgınıyla mücadelesinde, kamu ve özel sektöre ait binaların yanı sıra, çocuk parkları ve oyun grupları, yeşil alanlar, resmi kurumlara ait araçlar ile servis araçlarında ilaçlamalara kesintisiz şekilde devam ediyor. Akdeniz'de bulunan binlerce çöp konteynırı da virüse karşı düzenli olarak ilaçlanıp dezenfekte ediliyor.

"Şehir merkezinde hurdacılık faaliyeti ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir"

Akdeniz Belediyesi olarak, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı topyekun mücadele başlattıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gece gündüz fark etmeden denetimlere çıkan zabıta ekiplerinin, kent merkezinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden koşullarda ve kaçak faaliyet gösterdiği anlaşılan hurdacıların faaliyetine son verdiğini belirtti.

"Hiçbir ticari kazanç, insanlarımızın hayatından ve sağlığından daha değerli değildir" diyen Gültak, "Kent merkezinde hurda ve benzeri atıkların depolanması, fare, haşere ve sinek gibi hastalık taşıyıcı canlıların üremesi ve çoğalmasına yol açtığından, toplum sağlığını tehdit eden çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan hurdacıların, kent merkezi ve halkın yoğun olarak yaşadığı mahallelerimizde faaliyet göstermesi, yasal anlamda da sorun ve sıkıntılara yol açmaktadır. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz, denetimlere çıkarak halk sağlığını riske atan bu tür işyerlerini denetlemekte ve mühürleyip kapatmaktadır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Akdeniz, Zabıta, Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısını paylaştı Haberler
Bakan, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısını paylaştı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van’da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Trafik ışıklarından 'evde kal' çağrısı - Haber 11:30: Sağlık çalışanları için tulum üretiyorlar - Haber 11:30: Kayseri açık cezaevi mahkumları meslek sahibi yapıyor - Haber 11:30: İzmit Belediyesi diğer hizmetleri de aksatmıyor - Haber 11:30: Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber 11:26: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:08: Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber