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Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

17.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:34Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 46 yaşındaki Esat Karataylı'nın tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğu bilgisine ulaşıldı.
Ekipler, evinde ziyaret ettiği Karataylı'ya tekerlekli sandalye hediye etti.
İlçeye bağlı Tepeçaylak Mahallesi'nde yaşayan ve kaza sonucu yürümekte zorlanan 70 yaşındaki Nihal Yahya'ya tekerlekli sandalye veren ekipler, Yenice Mahallesi'nde sağlık sorunları nedeniyle ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta zorlanan 65 yaşındaki Fatma Alıcı'ya da yürüteç teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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