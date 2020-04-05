Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de ihtiyaç sahipleri için yardımlar sürüyor

Mersin'in Mut ve Silifke ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamındaki sosyal yardımlar devam ediyor.

05.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:58
Mersin'de ihtiyaç sahipleri için yardımlar sürüyor
Mersin 'in Mut ve Silifke ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamındaki sosyal yardımlar devam ediyor.
Silifke'de, jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Muhtarlar ve PTT görevlileri de vatandaşlara maaşlarını ve paket kapsamındaki 1000 liralık sosyal yardımlarını elden teslim ediyor.
Mut Kaymakamı Muammer Köken de açıklamasında, yardımların vatandaşlara evlerinde teslim edildiğini belirterek, çalışmaların süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Silifke, Mersin, Mut, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de ihtiyaç sahipleri için yardımlar sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:30: İran'da 151 kişi daha korona virüsünden hayatını kaybetti - Haber 13:30: İKÇÜ, 9 üniversiteye uzaktan eğitim sistemi desteği veriyor - Haber 13:30: Kayseri Valiliğinden sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklara ilişkin açıklama - Haber 13:28: Tekirdağ'da karantina süresi dolan öğrenciler ve vatandaşlar tahliye ediliyor - Haber 13:28: Erciş'te sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber