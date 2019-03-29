Mersin'de İki Gün Önce Ölü Doğum Yapan Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde iki gün önce ölü doğum yapan ve taburcu edilen kadın hayatını kaybetti.
Egemen Mahallesi'nde yaşayan Suriye
uyruklu İmen El Cesim (32), iki gün önce Tarsus Devlet Hastanesinde ölü doğum yaptı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Cesim, evde rahatsızlanmasının ardından yakınlarınca Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan muayenede Cesim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesim'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderildi.
Güncel
Kaynak: AA