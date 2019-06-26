26.06.2019 17:15
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Mersin'de iki kafatası ve kemik parçaları bulundu

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda, iki kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Mersin 'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda, iki kafatası ve kemik parçaları bulundu.
Alınan bilgiye göre, Belçınar Mahallesi'nin Dökük mevkisinde ava çıkan bir grup, gezinirken kafatası ve çok sayıda kemik parçası gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede ve kemikler üzerinde inceleme yaptı. İnsana ait olduğu iddia edilen kemikler toplanarak, incelenmek üzere adli tıp kurumuna teslim edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
tarsus , mersin , Güncel

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