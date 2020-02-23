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Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

23.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:42Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
'in ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Mehmet E. idaresindeki 33 AEB 673 plakalı otomobil, Kayacı Mahallesi Eserkuyu mevkisinde Saffet B. yönetimindeki 33 VDN 80 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Saffet B. ile yanındaki 3 kişi otomobilde sıkıştı, diğer araçtaki bir kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.
Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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