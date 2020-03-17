Mersin'de iki sahte kimlik taşıyan cinayet hükümlüsü yakalandı
Mersin'de iki sahte kimlik taşıyan cinayet hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.
17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Mersin 'de iki sahte kimlik taşıyan cinayet hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin kimliğinin sahte olduğundan şüphelendi.
Yapılan sorgulamada üzerinden iki sahte kimlik çıkan kişinin "kasten öldürme" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. olduğu belirlendi.
A.K, jandarmadaki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin kimliğinin sahte olduğundan şüphelendi.
Yapılan sorgulamada üzerinden iki sahte kimlik çıkan kişinin "kasten öldürme" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. olduğu belirlendi.
A.K, jandarmadaki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Atakent Mahallesi, Jandarma, Mersin, Güncel
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