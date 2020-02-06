Haberler » Güncel » Mersin'de 'ikiz plaka'yla otomobil hırsızlığına tutuklama - Haber

Mersin'de "ikiz plaka"yla otomobil hırsızlığına tutuklama

Mersin'de aynı renk ve modeldeki iki otomobile "ikiz plaka" takarak çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i yakalanarak tutuklandı.

06.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:34Mersin'de
'de aynı renk ve modeldeki iki otomobile "ikiz plaka" takarak çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i yakalanarak tutuklandı.
Kentte yaşayan U.Ç. ve B.F.B. araçlarının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine ihbarda bulundu.
Ekipler, yaptıkları incelemede çalınan araçlarla aynı renk ve modeldeki bir arabayla kentte gelen A.B, Y.T. ve K.U'nun araçlara "araç beyni" ve "ikiz plaka" takarak çaldıklarını belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla şüphelilerden A.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Bu arada, A.B'nin geçen yıl kiraladığı bir aracın evinin önünden çalındığı ihbarında bulunduğu ancak yapılan incelemede aracın çalınmadığı, hırsızlık olaylarında kendisiyle hareket eden diğer şüphelilerin yönlendirmesiyle çalıntı müracaatında bulunduğu, aracı Adana'da parçalatarak sattıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32  Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim?
14:32  Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim?
11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
6.02.2020 14:38:33