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Mersin'de 'İklim Değişikliği' konferansı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mersin Şubesi, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek ve dünyayı daha iyi tanıyıp korumalarını sağlamak adına TEMA Vakfı işbirliğiyle 'İklim Değişikliği' konulu konferans düzenledi.

12.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:00Mersin'de 'İklim Değişikliği' konferansı
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mersin Şubesi, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek ve dünyayı daha iyi tanıyıp korumalarını sağlamak adına TEMA Vakfı işbirliğiyle 'İklim Değişikliği' konulu konferans düzenledi.

Öğrencilerden yoğun katılım

TEMA Vakfı ile birlikte çeşitli çalışmalar yürüten kurs merkezlerinin 'İklim Değişikliği' Konferansı, öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve katılımın yüksek olduğu konferansta, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mersin Şubesi rehber öğretmenleri olan ve aynı zamanda TEMA gönüllüleri Cansu Turan ile Özlem Özkan, bilinçli ve dünyasını tanıyan bir nesil yetiştirmenin önemli olduğunu belirterek, geleceğe katkı sağlayacak, umut aşılayacak bireyler yetiştirmek amacıyla çıktıkları yolda, doğru adımlarla ilerlediklerini görmekten ve böyle değerli projelerin içinde yer almaktan dolayı gurur ve onur duyduklarını ifade etti. - MERSİN

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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