21 Kasım 2018, 11:51
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Mersin'de İlaçlama Tankının Altında Kalan Yaşlı Adam Öldü

Mersin

Mersin'in Mut ilçesinde, ilaçlama tankının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde, ilaçlama tankının altında kalan kişi hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı Topluca Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Ali Büyükceran (69), otomobilinin arkasında takılı ilaçlama tankının altında hareketsiz yatarken komşularınca bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Büyükceran'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan yaşlı adamın, ilaçlama tankını araçtan ayırmak isterken, altında kalabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Durmuş Ali,Mut,Mersin
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:51