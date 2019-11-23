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Mersin'de ilk kez Bisiklet Çalıştayı düzenlenecek

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği işbirliği ile ilk kez Bisiklet Çalıştayı düzenleyecek.

23.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:54Mersin'de ilk kez Bisiklet Çalıştayı düzenlenecek
MERSİN (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği işbirliği ile ilk kez Bisiklet Çalıştayı düzenleyecek. 25 Kasım'da gerçekleştirilecek çalıştayda konunun tüm tarafları bir araya gelecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin daha rahat, güvenli ve konforlu bir ortamda bisiklet kullanımının önünü açmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği işbirliği ile Mersin'de bir ilk olan Bisiklet Çalıştayı düzenlenecek. "Kent İçi Bisiklet Ulaşımı", "Bisiklet Kullanım Güvenliği", "Bisiklet Kullanımının Yaygınlaştırılması", "Bisiklet Organizasyonları" gibi konu başlıklarının görüşüleceği çalıştay, 25 Kasım Pazartesi günü Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecek.

Çalıştayda, alanında faal kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile konunun uzmanları bir araya gelecek. Çalıştay ile araçlardan çıkan egzoz gazlarının atmosfere verdiği zararlarının, bisiklet kullanımını artırarak en aza indirilmesi hedefleniyor.

"Mersin'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ortaklığında bu yıl 6. kez düzenlenen Caretta Bisiklet Festivaline katılarak, Mersin sokaklarında pedal çevirmişti. Bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersinlilerin daha rahat, güvenli ve konforlu bir ortamda bisiklet kullanımının önünü açmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 40 kilometre uzunluğunda bir parkur çalışmamız var. Tren garından başlayıp, sahil boyunca Mezitli'ye kadar bir güzergahımız var. Bunun dışında kuzey aksında güzergahlarımız var. Son derece iyi hazırlanmış, üzerinde iyi çalışılmış, hayata geçirdiğimiz zaman bisiklet kullanıcılarını da memnun edecek bir proje olacak. Çok kısa sürede de hayata geçireceğiz" demişti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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