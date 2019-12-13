Haberler » Güncel » Mersin'de insan hakları konuşuldu - Haber

Mersin'de insan hakları konuşuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Barosu ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' kapsamında üç gün süreyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

13.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:59Mersin'de insan hakları konuşuldu
Büyükşehir Belediyesi, Mersin Barosu ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' kapsamında üç gün süreyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalanışının 71. yılında ve dünyadaki hak ihlalleri Işık Kansu, Deniz Zeyrek, Yaşar Aydın ve Ali Haydar Fırat gibi deneyimli isimler tarafından masaya yatırıldı. Üç gün süren etkinlikler ulusal ve uluslararası karikatüristlerin 'Karikatür Sergisi' ile başladı. Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde ise 'Başkanlık sitemi, KHK'lar ve insan hakları', 'Türkiye'nin insan hakları gündemi: sorunlar, öneriler ve medyanın yaklaşımı' konulu paneller gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Klasik Oda Müziği Topluluğu sanatçıları üç gün boyunca etkinliklerde katılımcılara ezgiler sundu.

Gazeteci-yazar Işık Kansu, Türkiye'de kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının önemli bir hak ihlali olduğuna dikkat çekerek, 16 Nisan 2017 sonrası Türkiye'de çocuklara ve kadınlara yönelik hak ihlallerinden örnekler verdi. Kansu, "Her gün bir kadının öldürüldüğünü, dayak yediğini izliyoruz. Avrupa çapında veri toplayan önemli bir örgüt, Avrupa çapında öldürülen kadınların sayısını Almanya'da yılda 210, Fransa'da 142, İngiltere'de 128, İtalya'da 109 olarak saptamış. Türkiye'deki sayı 440. Neredeyse Almanya'nın iki katı, Fransa'nın 4 katı" dedi.

Etkinliklerde deneyimli karikatürist ve gazetecilere plaket ve çiçekleri takdim edildi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla katılımcılara, Mersin'de dikilerek adlarına yaşatılmak üzere zeytin fidanları hediye edildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:57 "Yerli Üretir Milli Tüketir" etkinliği düzenlendi - Haber
16:56 Şarkışla'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansı - Haber
16:52 Gazeteci Yavuz Donat, yakın tarihe ışık tuttu - Haber
16:51 Emniyet Müdürü Esertürk, muhtarların sorunlarını dinledi - Haber
16:50 Tatvan'da "Dünya Engelliler Günü" programı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:58:36