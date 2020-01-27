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Mersin'de 'İş hukukunda zorunlu arabuluculuk eğitimi' yapıldı

Mersin'de arabulucu avukatlara yönelik 'İş hukukunda zorunlu arabuluculuk eğitimi' düzenlendi.

27.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:58Mersin'de 'İş hukukunda zorunlu arabuluculuk eğitimi' yapıldı
'de arabulucu avukatlara yönelik 'İş hukukunda zorunlu arabuluculuk eğitimi' düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Pusula Arabuluculuk Merkezi iş birliğinde bir otelde düzenlenen etkinlikte, Adalet Bakanlığı eğitici listesinde yer alan aynı zamanda Pusula Arabuluculuk Merkezi kurucu ortaklarından olan arabulucu avukat Fatma Demircioğlu tarafından, arabuluculuğun kullanım alanlarından biri olan iş hukukunda dava şartı arabuluculuk uygulamaları tüm yönleriyle anlatılarak, pratik uygulamalara yer verildi.

Dimircioğlu, aktif olarak uygulamanın içerisinde oldukları günden bu yana arabuluculuk sisteminin gelecek vadeden, toplumsal barışı kalıcı kılan bir uygulama olduğunu bizzat deneyimlediklerini, bu nedenle uygulamaların daha konforlu, bağımsız alanlarda yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, profesyonel bir merkez yapılanmasına gittiklerini söyledi.

Etkinlik sonunda eğitime katılan 24 avukata sertifika verildi. - MERSİN

Adalet Bakanlığı, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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